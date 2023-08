Eind juli onthulde Sony de eerstvolgende grote update voor de PlayStation 5 en de bijbehorende features, en één van de grootste toevoegingen is de ondersteuning van Dolby Atmos voor bijvoorbeeld discrete audio setups zoals receivers en soundbars.

Nu heeft Mark Cerny – de architect achter de PlayStation 4 en PlayStation 5 – in een uitgebreide brief (tegenover Digital Foundry) meer tekst en uitleg gegeven over deze implementatie en wat voor een impact het zal hebben voor ontwikkelaars, maar ook de spelers.

Het belangrijkste punt is dat er bij de rendering van de audio eigenlijk niks veranderd, maar dat er simpelweg meer kanalen zijn toegevoegd (in dit geval tot maximaal vier overhead speakers) die meegenomen worden in de berekening en rendering pijplijn. Hier was wel flink wat complex rekenwerk voor nodig, gezien het ruimtelijk effect nog steeds aanwezig moet zijn.

Als gevolg moet de Atmos-ervaring voor bestaande games die gebruikmaken van de Tempest Engine nog steeds behoorlijk goed zijn, aldus Cerny, ondanks dat ze niet veel hebben kunnen testen.

“As a result, the 7.1.4 experience for existing games should be quite good. It is true that the game teams could not test with these speaker setups but support should be pretty automatic, the necessary game audio data is already there in Ambisonic form. Going forward, there’s an opportunity for improvement as the sound designers can verify the highest quality of audio on 7.1.4 speaker setups as well.”