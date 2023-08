Zoals we inmiddels gewend zijn zal de gamescom ook dit jaar weer aftrappen met Opening Night Live. Presentator Geoff Keighley heeft in gesprek met VideoGamesChronicle alvast een tipje van de sluier opgelicht over wat we mogen verwachten. Geoff geeft aan dat we dit jaar meer updates over aankomende games zullen krijgen in plaats van nieuwe aankondigingen.

Dat wil overigens niet zeggen dat we totaal geen nieuwe aankondigingen hoeven te verwachten, maar dan zijn de verwachtingen van gamers over de hele wereld alvast wat getemperd. Desalniettemin mogen we in ieder geval wat informatie over Alan Wake 2 verwachten en ook Black Myth Wukong zal zijn gezicht weer eens laten zien.

Opening Night Live vindt plaats op 22 augustus om 20:00 uur.