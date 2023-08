Met de pc, Nintendo Switch, Xbox en PlayStation hebben we genoeg platformen om games op te spelen en dan heb je ook mobiele apparaten nog. Er is dus als consument volop keuze, maar tegelijkertijd zorgt het aanbod van platformen voor de nodige concurrentie met als gevolg exclusiviteit.

Concurrentie is goed, dat houdt bedrijven scherp en de gamer kan daar weer z’n voordelen uithalen. Als er echter een ideale wereld zou zijn, dan geniet slecht één console de voorkeur als het aan Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida ligt. Hij stelt in een interview met een Taiwanees YouTube-kanaal (via IGN) dat dat veel makkelijker zou zijn.

Dan bedoelt hij niet dat hij de voorkeur heeft voor de Xbox, PlayStation of bijvoorbeeld pc, maar gewoon één apparaat waarop games gespeeld worden. Hij weet dat het een wat controversieel standpunt is, waardoor hij gelijk aangeeft dat hij dit eigenlijk niet moet zeggen om tussendoor te glimlachen.

“Game platforms… I probably shouldn’t say this, but I wish there was only one. It would be better for both the developers and the players.”

Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren, want geen van de huidige consolehouders is van plan de handdoek in de ring te gooien. Vanuit het perspectief van ontwikkelaars is het echter wel een begrijpelijk standpunt. Dit zou ontwikkelprocessen namelijk aanzienlijk vereenvoudigen.

Ook zou dat de kwaliteit van games ten goede komen, aangezien er meer aandacht uitgaat naar de kwaliteitscontrole van de game op slechts één platform in plaats van meerdere platforms bij multiplat releases.

Voor gamers is het ook beter, in bepaalde zin althans, want dan is het in één klap gedaan met het gedoe rondom exclusiviteit al kent een scenario als deze ook diverse nadelen, zoals de vrijheid om prijzen enorm op te voeren omdat er geen concurrentie is. Afijn, goed voer voor een discussie deze uitspraak.