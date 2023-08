De doorgaans betrouwbare leaker en data-miner billbil-kun heeft het weer bij het rechte eind. Eerder vandaag liet hij weten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe game gebaseerd op de televisie-serie The Walking Dead. Kort nadat hij dit deelde, werd de game officieel aangekondigd.

Het gaat hier om The Walking Dead: Destinies die in ontwikkeling is voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game krijgt een mid-price van rond de € 50,- en hoewel de releasedatum nog niet is aangekondigd, zou de titel op 14 november moeten verschijnen. Althans, volgens de leaker.

In de game zouden in totaal vijftien personages uit de serie speelbaar zijn en wapens zoals revolvers, shotguns en, jawel, katana’s zouden tot de opties behoren. Het verhaal van de game beslaat de eerste vier seizoenen van de tv-serie, waarbij je de kans krijgt om een alternatieve kant op te gaan.