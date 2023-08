De wereld van games evolueert voortdurend en 2023 vormt daarop geen uitzondering. Technologische vooruitgang en veranderende consumentenvoorkeuren hebben een nieuw tijdperk van meeslepende ervaringen en gamingmogelijkheden ingeluid. Van augmented reality (AR) en virtual reality (VR) tot competitief mobiel multiplayer-gamen en blockchain-gebaseerd gamen, de game-industrie in 2023 omarmt innovatie als nooit tevoren. Laten we eens kijken naar de toptrends die het gaminglandschap dit jaar vormgeven.

1. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR): Gamen naar nieuwe dimensies

AR- en VR-technologieën hebben de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt en 2023 is het jaar waarin ze hun stempel drukken op de gamewereld. AR-games vermengen virtuele elementen naadloos met de echte wereld en creëren zo boeiende ervaringen voor spelers. VR, aan de andere kant, biedt een ongeëvenaard niveau van immersie, waarbij gamers worden meegevoerd naar volledig virtuele werelden. Met de toenemende beschikbaarheid van geavanceerde AR-brillen en VR-headsets kunnen spelers een breed scala aan game-ervaringen verwachten die de grenzen tussen werkelijkheid en fantasie doen vervagen. In 2022 gingen maar liefst 9.11 miljoen VR-brillen over de toonbank, wat aantoont dat deze trend, hoewel het wat stiller rond geworden is, nog steeds een grote rol speelt.

2. Cross-platform gaming: Gamers van verschillende apparaten verenigen

Cross-platform gaming wordt steeds populairder en in 2023 zal het gebruik ervan aanzienlijk toenemen. Online casino’s volgen deze trend al langer, en de beste online gokkasten kun je zowel mobiel als via je pc spelen. Maar gameontwikkelaars geven ook steeds meer prioriteit aan cross-platform compatibiliteit, waardoor spelers naadloos kunnen genieten van hun favoriete titels op verschillende apparaten, zoals pc’s, consoles en mobiele telefoons.

Deze trend bevordert een meer inclusieve gamegemeenschap, door barrières te slechten en vrienden in staat te stellen samen te spelen, ongeacht het platform dat ze hebben gekozen. Een van de populairste voorbeelden is bijvoorbeeld After the Fall, dat op PS4, PS5 en PC beschikbaar is, of Aliens: Fireteam Elite, waar spelers op PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One of PC het tegen elkaar kunnen opnemen

3. Competitief mobiel gamen: Mobiel gamen wordt volwassen

Mobiele games hebben zich ontwikkeld van eenvoudige casual ervaringen tot zeer competitieve multiplayerarena’s. In 2023 is competitieve mobiele multiplayer-gaming een dominante kracht geworden die wereldwijd miljoenen spelers aantrekt. Hoewel deze spelcagegorie, vroeger gezien werd als het kleinere broertje van pc-gamen werd gezien, zien we dat ze steeds ernstiger worden geomen als e-sport. Dit is misschien al enkele jaren bezig, maar we zien dat deze trend zich steeds verder doorzet.

Games met strategische diepgang en boeiende gameplay-mechanieken zijn toonaangevend en zorgen ervoor dat mobiel gamen niet langer wordt gezien als een minderwaardig alternatief voor console- of pc-gaming. Verder zien we ook dat steeds meer klassiekers ook een mobiele variant beginnen aanbieden. Zo hebben spellen als PUBG, DOTA 2, en Call of Duty al langer een populaire mobiele versie. En ook VALORANT zal allicht dit jaar met een mobiele versie komen.

4. Fitnessgaming: Een combinatie van entertainment en lichaamsbeweging

Met een groeiende nadruk op gezondheid en welzijn heeft fitnessgaming in 2023 zijn draai gevonden. Interactieve games die fysieke activiteit en lichaamsbeweging aanmoedigen, hebben veel aandacht gekregen. Deze games maken gebruik van bewegingsgevoelige technologieën en innovatieve randapparatuur om van gamen een lonende fitnesservaring te maken. Door plezier en lichaamsbeweging samen te voegen, trekt fitnessgaming een breder publiek en worden spelers aangemoedigd om actief te blijven terwijl ze genieten van hun favoriete tijdverdrijf.

Hoewel sommige van deze games al jaren bestaan, krijgen ze nog steeds veel updates en blijven ze steeds meer nieuwe spelers aantrekken. Nintendo Switch Sports blijft voorlopig de populairste spel binnen dit categorie, al zien we ook een groeiende populariteit van apps als FitForce voor Windows, iOS en Android.

5. Diversificatie van het landschap: Ontwikkelaars bieden hun spellen rechtstreeks aan

Steam is lange tijd het dominante platform geweest voor pc-gaming, maar in 2023 komen er nieuwe kanshebbers bij. Zo heeft EA Origin vervangen door zijn eigen app store, biedt Ubisoft zijn games nu aan via UPlay, en Epic Games biedt ook spellen rechtstreeks aan via zijn store. Deze platforms bieden exclusieve titels, concurrerende prijzen en unieke functies die inspelen op verschillende gaminggemeenschappen.

Dit sluit ook aan bij cross-platform gaming, aangezien deze ontwerpers hun spellen vaak op meerdere platforms aanbieden waardoor spelers toegang krijgen tot hun favoriete titels ongeacht welk platform ze gebruiken.

6. Blockchaingaming: Een revolutie in de eigendoms- en speleconomie

Blockchaintechnologie ontwricht verschillende sectoren en gaming is daarop geen uitzondering. In 2023 wint blockchain-gebaseerd gamen aan kracht en transformeert het de manier waarop spelers in-game activa bezitten en verhandelen. Blockchain zorgt voor transparantie, veiligheid en decentralisatie, waardoor spelers echt eigenaar worden van hun virtuele items in de vorm van NFTs.

Deze trend opent ook nieuwe mogelijkheden voor spelers om echte waarde te verdienen aan hun in-game prestaties en investeringen, wat een meer meeslepende en economisch dynamische spelomgeving bevordert. Voorbeelden hiervan zijn het fantasiespel Ember Sword, of het kaartspel Splinterlands.

7. Esports: Van niche naar mainstream entertainment

Esports heeft zich ontwikkeld van een nichehobby tot een mainstream vorm van entertainment, met een massaal publiek en lucratieve sponsoring. Hoewel deze ontwikkeling al een tijd bezig is, worden in 2023 worden esports-toernooien en -competities nog professioneler en trekken ze toptalent en grote organisaties aan. Grote sportevenementen zoals de SEA-games delen al een tijdje vaak het podium met esportwedstrijden, wat de wijdverspreide aantrekkingskracht benadrukt. Ook het prijzengeld wordt steeds groter. En deze trend zal zich ook in 2023 en verder doorzetten.

Een van de grootste evenementen van 2023 is bijvoorbeeld DotA2 – The International 12, met een record prijzenpot van USD 40 miljoen, meer dan twee keer het bedrag van 2022. Nog een voorbeeld is het PUBG Mobile Global Championship dat vorig jaar maar liefst 851.780 kijkers wist te bereiken, en dat voor een spel dat je op je smartphone speelt! En dat aantal zal dit jaar nog veel groter worden.