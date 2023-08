Sommige van de beste smartphones in andere categorieën, zoals de iPhone 14 Pro Max en Sony Xperia 1 IV, zijn redelijk goed voor mobiele games. Maar ze doen het niet even goed als een volwaardige gaming smartphones. Dus als je een specifieke mobile gamer bent, wil je natuurlijk een toestel op maat van jouw hobby.

Hoewel er allerlei uitstekende toestellen op de markt zijn, zijn de beste gaming smartphones speciaal gemaakt voor gamers. Welk soort spel je ook wil spelen, je wil natuurlijk snelle prestaties en een groot scherm. En dat scherm moet natuurlijk een hoge resolutie hebben met een hoge vernieuwingsfrequentie. Verder is natuurlijk een goede batterijlevensduur belangrijk, naast functies die speciaal zijn afgestemd op gaming.

Je wilt waarschijnlijk een apparaat met betere koeling en het liefst een die uitgerust is met schouderknopjes die al dan niet verwijderbaar zijn. De Asus ROG Phone 6D biedt deze functie bijvoorbeeld al deze functies en staat daarom hoog in onze lijst met beste smartphones voor gaming.

Onze top vijf

Of je nu PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Genshin Mobile, dan wel de beste casinospellen bij Nederlandse PayPal casino’s wilt spelen, je wilt zeker het beste toestel dat aan deze eisen voldoet. Wij hebben al de beste smartphones voor gaming voor jou getest en de beste vijf uitgekozen voor het jaar 2023.

1. Asus ROG Phone 6D



Asus specialiseert zich in gamingtelefoons, en de Asus Rog Phone 6D is hun vlaggenschip. Het ontwerp is bijna identiek aan dat van de Asus Rog Phone 6. Maar dit toestel komt met superieure koeling zodat het nooit oververhit zal raken tijdens het gamen.

Verder heeft het met MediaTek’s Dimensity 9000 Plus een erg krachtige chipset. Dit wordt gekoppeld aan een 6,78-inch full HD OLED scherm, met een refresh rate van 165 Hz . We zijn ook onder de indruk van de luidsprekers en verder bevat het toestel uitstekende software. Als we een minpuntje moeten zoeken, dan is het dat de specs van de camera wat matig zijn. Maar als je je op gamen wil focussen, dan is dit onze aanrader. Lees ook over ASUS ROG Ally, een handheld pc voor gamen.

2. Black Shark 5 Pro



De Black Shark 5 Pro heeft voor zijn prijscategorie uitstekende prestaties. Dit toestel heeft de Snapdragon 8 Gen 1-processor, en dankzij een 12 GB RAM kan het probleemloos de hoogste grafische instellingen van de meeste games aan.

Het heeft ook een uitstekende set pop-up triggers, die je zelf aan bepaalde spelfuncties kunt toewijzen. Hierdoor wordt je smartphone een alles-in-één game controller.

Een minpuntje is dat het toestel soms behoorlijk warm kan worden, en dat de batterijduur iets beter zou kunnen. Maar voor die prijs is de Black Shark 5 Pro een krachtig gamesysteem.

3. Asus ROG Phone 5



De Asus ROG Phone 5 mag dan wel een generatie achterliggen op onze nummer één, het blijft een uitstekend toestel voor de mobiele gamer. Dit toestel komt met de Napdragon 888-chipset en tot 16GB RAM. Koppel daaraan een scherm met een refresh rate van 144Hz en een touch sampling rate van 300Hz, dan zie je meteen waarom Asus uitblinkt in gamingtelefoons.

Dit toestel heeft ook een gigantische batterij van 6.000mAh en dankzij een oplaadcapaciteit van 65W zul je hem snel kunnen opladen.

Specifiek voor de gamer heeft dit toestel responsieve schouderknoppen, en programmeerbare RGB-verlichting. Verder is het compatibel met verschillende gaming-gerichte accessoires. Hierdoor is het nog steeds het complete pakket voor gamers.

4. Nubia Red Magic 7



De Nubia Red Magic 7 doet het uitstekend op verschillende vlakken. Het is dan wel een beetje zwaar en dik, maar het biedt topspecificaties. Ten eerste is er een 6,8 inch AMOLED-scherm met een refresh rate van 165 Hz.

Verder is er ook de chipset met een Snapdragon 8 Gen 1-processor, die alle topgames aankan. Dit toestel kan wel een beetje warm worden, dus we raden een ventilator aan om snel af te koelen. Ook dit toestel kun je snel opladen dankzij een oplaadcapaciteit van 65W.

5. Black Shark 4 Pro



Ook dit toestel is wat dikker, maar dat wil gewoon zeggen dat er meer Black Shark 4 Pro is om van te houden. Juist omdat het toestel zo dik is, kun je meer dan een dag spelen zonder te moeten opladen.

Ook het scherm is dik in orde. Met een 6,67-inch Super AMOLED-scherm en een verversingssnelheid van 144 Hz zul je hier alle spellen in de hoogste grafische instellingen kunnen spelen. Ondertussen houdt de Snapdragon 888-processor de actie altijd op gang. Net als bij andere Black Shark-telefoons biedt dit toestel ingebouwde gamingtriggers die je zelf kunt instellen.