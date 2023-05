Op 1 april maakte ASUS bekend dat zij met een handheld pc op de markt zouden komen: de ASUS ROG Ally. Het Taiwanese bedrijf heeft nu de releasedatum en prijs bekendgemaakt, iets waar we al sinds de aankondiging op zitten te wachten.

De ROG Ally zal in twee varianten beschikbaar worden gesteld. Deze zijn op alle punten identiek, behalve de processor. Het goedkoopste model behuisd de AMD Ryzen Z1 chip en de duurdere versie de Ryzen Z1 Extreme. De laatstgenoemde zal al op 13 juni in de winkels liggen voor € 799,-. Het goedkopere model komt in het derde kwartaal van dit jaar uit en is nog niet voorzien van een prijs in Europa. Het prijskaartje in Amerika is wel al gegeven, namelijk $599. De Z1 Extreme-versie kost daar $699.

De Ryzen Z1 Extreme is gebouwd op basis van ‘Zen’ 4-architectuur met RDNA 3-graphics en kan zich volgens ASUS dankzij 8 cores, 16 threads en 8,6 teraflops meten met thuisconsoles. De Ryzen Z1 heeft 6 cores en 12 processing threads die 2,8 teraflops kan leveren. Het energieverbruik van de handheld zit tussen de 15 en 30 Watt.

Beide modellen hebben 16GB LPDDR5 6400MHz-geheugen, 512GB PCIe Gen 4-opslag en een UHS-II microSD-slot om het geheugen naar wens uit te breiden. De handheld ondersteunt Wi-Fi 6E. Het scherm is een 120Hz Full HD (1080)-paneel met FreeSync Premium-ondersteuning en de maximale helderheid is 500 nits. Je krijgt bij de handheld ook drie maanden Xbox Game Pass.

De ASUS ROG Ally kan je nu al pre-orderen. Dit kan onder andere bij Bol.com, Coolblue (Nederland, België, Franstalig België) en in de ASUS eShop (Nederland, België).