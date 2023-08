Crimson Desert werd al in 2019 aangekondigd en nog altijd is de game in ontwikkeling. Hoewel het dus lang geleden is dat de game werd aangekondigd, laat staan dat we er iets van gezien hebben, heeft ontwikkelaar Pearl Abyss tijdens Gamescom Opening Night Live gloednieuwe gameplay getoond.

De beelden check je uiteraard hieronder. Helaas is nog altijd onduidelijk wanneer de game uitkomt, want ook nu werd er met geen woord over een release gerept. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.