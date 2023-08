In juni van dit jaar kondigde Bloodious Games aan dat horror-game MADiSON ook een VR-versie zou krijgen. Het is sindsdien wat stil geweest, maar in een PlayStation Blog-post geeft de oprichter van Bloodious Games, Alexis Di Stefano, wat meer details over de aankomende release.

Sinds de oorspronkelijke release heeft het team van Bloodious Games volgens Di Stefano hard gewerkt aan het verbeteren van het spel. De VR-versie zal grafische verbeteringen bevatten, zoals verbeterde belichting, textures, modellen en meer.

Het spel zal natuurlijk ook gebruik maken van de PlayStation VR2 Sense haptic en adaptive trigger functionaliteiten om de ervaring nog meeslepender te maken. Misschien nog opmerkelijker is dat het in de VR-versie mogelijk zal zijn om te interageren met objecten en de omgeving, in tegenstelling tot de oorspronkelijke release.

Volgens Bloodious Games zal MADiSON rond Halloween van dit jaar worden uitgebracht. Benieuwd naar MADiSON VR? Dan kun je hieronder een nieuwe gameplay trailer bekijken.