Rockstar is ongetwijfeld druk bezig met de ontwikkeling van GTA VI, het langverwachte nieuwe deel nadat GTA V zoveel jaar geleden uitgebracht werd. Naast GTA is de Red Dead franchise ook uiterst succesvol geweest en heeft Rockstar een lange tijd geleden ook Bully uitgebracht. Deze game was wat meer niche, maar is wel een klassieker in de ogen van veel fans. Veel liefhebbers van de game zien daarom zeer graag een vervolg tegemoet.

Zo blijkt ook één van de stemacteurs uit Bully lang genoeg gewacht te hebben en het gaat om niemand minder dan Gerry Rosenthal die de stem van de protagonist Jimmy Hopkins was. Via Twitter deelde hij zijn ongenoegen over het feit dat er nog geen vervolg op Bully is gemaakt en hij zei dat het hem ook niet uitmaakt of hij wel of niet gecast wordt: zolang Bully 2 maar werkelijkheid wordt. Hieronder kan je de clip in kwestie bekijken.