Dat BioWare werkt aan een nieuwe Dragon Age, dat wisten we al een tijdje. De game begint nu echt vorm te krijgen en we krijgen dan ook de laatste tijd steeds meer info. We weten inmiddels al de het spel Dragon Age: The Veilguard zal heten en tijdens de Xbox Games Showcase werd ook de eerste uitgebreide trailer getoond.

Verschillende locaties worden getoond en we krijgen ook heel wat personages te zien. Lees hieronder een korte beschrijven en bekijk de trailer waarvan sprake. Een releasedatum werd nog niet gegeven, maar het zal ergens in de herfst van dit jaar zijn. Op 11 juni zal de game uitgebreid getoond worden.

“When corrupt gods break free from centuries of darkness, the odds will be stacked against you. You can’t do this alone. Rally a team of seven companions, each with rich lives and deep backstories. These are characters to befriend, and even fall in love with. Among them, an assassin, a necromancer, and a detective will each bring their own expertise and unique abilities to the fight.

You are never alone; decide who to take into battle and together face down demons, dragons and even ancient gods. You’ll fight alongside: Harding: The Scout Neve: The Detective Emmrich: The Necromancer Taash: The Dragon Hunter Davrin: The Warden Bellara: The Veil Jumper Lucanis: The Mage Killer Create memories with your team which will deepen your experiences and give you more to fight for.