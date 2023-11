Het is alweer een aantal maanden geleden sinds we iets hebben vernomen over BioWare’s nieuwste Dragon Age-game. In augustus liet Jeff Grubb nog weten dat Dragon Age: Dreadwolf op zijn vroegst zou worden uitgebracht in de zomer van 2024. Een LinkedIn profiel van een BioWare werknemer lijkt een release in 2024 te ondersteunen.

Op het LinkedIn profiel van Kevin Scott, een senior cinematic animator bij EA, staat dat Dragon Age: Dreadwolf in 2024 zal worden uitgebracht. Specifiek geeft Scott aan dat hij “gameplay personages heeft geanimeerd door middel van mocap en zelf gecreëerde animaties voor Dragon Age: Dreadwolf (2024 release)”.

Het is geen hard bewijs voor een release in 2024, maar duidt er wel op dat de studio streeft naar een release aankomend jaar. Wat ons betreft is het wel weer tijd voor een nieuwe Dragon Age, wat denken jullie?