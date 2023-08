We kregen laatst een minder leuke update van ontwikkelaar BioWare: achter de schermen zijn namelijk 50 medewerkers ontslagen, waaronder mensen die werkten aan de volgende Dragon Age-game ‘Dragon Age: Dreadwolf’. Een nieuw gerucht lijkt bovendien te suggereren dat we sowieso toch nog wel even zullen moeten wachten op deze game.

Jeff Grubb liet namelijk weten dat hij had gehoord dat Dragon Age: Dreadwolf nog zeker tot de zomer van 2024 op zich zal laten wachten… als alles meezit. De kans is immers heel groot dat er nog vertragingen zullen komen, dus waarschijnlijk zal de releasedatum nog wel wat opschuiven.

Dit is uiteraard geen officieel nieuws, maar gezien de moeizame ontwikkeling die de game heeft doorlopen, klinkt het wel geloofwaardig.