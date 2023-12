We wachten al een behoorlijk lange tijd op Dragon Age: Dreadwolf en BioWare heeft vandaag weer een teken van leven gegeven. Ze hebben de onderstaande teaser trailer uitgebracht met daarbij het bericht dat we voor de onthulling van de game de zomer van 2024 moeten afwachten.

Hoewel de teaser trailer nog niet veel zegt, krijgen we wel mooie beelden te zien wat het zeker even de moeite waard maakt om te checken. Eerder gingen er geruchten dat de game ergens in 2024 zal verschijnen, mogelijk zelfs al in de zomer.

Gezien de onthulling dan pas zal plaatsvinden, ziet het er naar uit dat het nog wel even zal duren vooraleer de game uitkomt.