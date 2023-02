Eerder deze maand lekte er al aardig wat nieuwe info en gameplay van Dragon Age: Dreadwolf. Ditmaal heeft BioWare de regie zelf in handen genomen en nieuwe info gedeeld in een blogpost op diens website.

De ontwikkelaar gaat helaas niet heel erg in detail over wat we precies kunnen verwachten. Zo wordt er bevestigd dat er meerdere skill trees zullen zijn die elk behoren tot een specifieke class. Dit betekent echter niet dat je gelimiteerd bent tot één tree, je kunt namelijk naar hartelust mixen en matchen tussen de verschillende skills om zo je eigen builds te creëren.

“From features like the Detailed Stats page that cater to RPG enthusiasts to hand-crafted locations you’ll come to explore and more, design is a topic we could talk about endlessly. It’s a subject we’ll likely touch on again in the future, too, when we talk about other parts of game development, so keep an eye out.”