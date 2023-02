Het regent Dragon Age: Dreadwolf nieuws van alle kanten. Zo zou Dreadwolf later uit worden gebracht dan de eerder vermeende release eind 2023. Ook heeft een Reddit gebruiker screenshots en gameplay naar buiten gebracht van de aankomende Dragon Age-game.

Volgens Insider Gaming is de planning om Dreadwolf eind 2023 uit te brengen een heel optimistische schatting. Het spel zou nog veel features en dialoog missen. Daarnaast zouden er ook nog veel elementen van het originele concept, dat in 2021 op de schop werd gegooid, aanwezig zijn in de broncode.

“The game felt a bit like Destiny with a central hub where players could probably regroup before heading into the next mission”

Dreadwolf zal herkenbaar aanvoelen, zo zul je je groep moeten uitbreiden door verschillende personages te rekruteren. Deze personages zullen ook rondlopen in de hub waar je ze nieuwe uitrusting kunt geven. De grootste verandering zullen spelers merken in de combat van Dragon Age: Deadwolf. De combat zou vergelijkbaar zijn met de actie gameplay van Final Fantasy XV en God of War. Daarnaast gaat het gerucht ook nog eens dat je ditmaal niet je party members kunt besturen.

De Dragon Age: Dreadwolf gameplay is op het moment van schrijven nog te bekijken, maar het is mogelijk dat deze offline wordt gehaald door EA. De releasedatum van Dragon Age: Dreadwolf is nog niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat de game pas op zijn vroegst in 2024 het daglicht zal zien.