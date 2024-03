Op 18 november 2014 brachten Electronic Arts en BioWare Dragon Age: Inquisition uit. Sindsdien wachten fans met veel geduld op een nieuw deel dat sinds 2022 bekendstaat onder de naam Dragon Age: Dreadwolf. Het lijkt erop dat dit mogelijk het jaar zal zijn waarin we eindelijk aan de slag kunnen met de nieuwe Dragon Age.

In een recente aflevering van de Games Mess Decides-podcast heeft journalist Jeff Grubb antwoord gegeven op een fan die vroeg wanneer Dreadwolf uitgebracht zou worden. Grubb gaf aan dat hij verwacht dat we aanstaande zomer meer gaan zien van de game en dat EA en BioWare vertrouwen hebben dat het spel eind dit jaar uitgebracht zal worden.

Hoewel de interne verwachting is dat Dragon Age: Dreadwolf dit jaar nog uitgebracht zal worden, is dit allesbehalve een garantie dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Voor de zekerheid zullen we nog even moeten wachten totdat EA zelf meer informatie naar buiten brengt.

Dragon Age: Dreadwolf is momenteel in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.