BioWare werkt al een geruime tijd aan een nieuwe Dragon Age waar we tot op heden helaas nog maar weinig van gezien hebben. Toch lijkt alles op schema te liggen, want de game zal tussen nu en eind 2023 moeten verschijnen.

Journalist Jeff Grubb heeft wat signalen gekregen dat de ontwikkeling goed gaat en hij verwacht dat de release op eind 2023 komt te staan. Daarmee is een release dit jaar min of meer uitgesloten, aangezien insiders recent al aangaven dat die kans minimaal is.

De game werd in 2017 officieel aangekondigd en de game laat dus best wel op zich wachten. Dit komt mede doordat er de nodige veranderingen bij BioWare hebben plaatsgevonden en destijds werkte de ontwikkelaar natuurlijk nog aan Anthem, die inmiddels begraven is.

De nieuwe Dragon Age weet qua ontwikkeling de mijlpalen te bereiken en daardoor ligt de ontwikkeling goed op schema. De verwachte releasewindow van eind 2023 is volgens Grubb op z’n vroegst, dus er bestaat een kans dat de game zelfs naar 2024 gaat.