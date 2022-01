Fans van de Dragon Age-serie zitten ongetwijfeld met smart op het vierde deel te wachten, maar weten nog geen releasedatum. Het ziet er naar uit dat het nog wel even zal duren, want volgens insider Tom Henderson zal de game niet dit jaar verschijnen.

Electronic Arts heeft zelf al laten weten dat Dragon Age 4 in ieder geval niet voor het fiscale jaar 2023 zal uitkomen. Dit betekent dat de RPG na 1 april 2022 zal verschijnen. Henderson heeft iemand gesproken die bekend is met de plannen van EA en die heeft aangegeven dat de game sowieso niet in 2022 zal releasen.

De informatie van Henderson komt overeen met een eerder bericht van VentureBeat. Een bron had aan hen verteld dat het de bedoeling is om Dragon Age 4 in 2023 op de markt te brengen. Het ziet er dus naar uit dat liefhebbers van de beroemde serie nog even geduld moeten hebben voordat ze met het nieuwste deel in hun favoriete franchise aan de slag kunnen.