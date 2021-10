Dragon Age 4 komt naar verluidt alleen uit voor de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-consoles. Natuurlijk zal de game ook op pc verschijnen, maar dus niet voor de PlayStation 4 en Xbox One. Dit valt op te maken uit een LinkedIn profiel van een lead player designer bij BioWare, die enkel de current-gen en pc-versies op zijn profiel heeft staan.

Aanvankelijk werd de game ook voor last-gen systemen aangekondigd, maar als het LinkedIn profiel correcte info weergeeft, dan ziet het er naar uit dat BioWare en EA de PlayStation 4 en Xbox One laten voor wat het is. VentureBeat meldt dat dit inderdaad correct is, wat het gerucht eens te meer doet voeden.

De releasedatum ligt mogelijk ver in de toekomst en vanuit dat perspectief is het misschien wel logisch dat de game alleen voor current-gen verschijnt, maar voor zekerheid moeten we bevestiging van EA afwachten. Bekijk in de tussentijd zeker even de onderstaande trailer.