Matt Goldman, de creative director van Dragon Age 4, heeft BioWare verlaten. Na meer dan twintig jaar trouwe dienst hebben Goldman en de Canadese studio besloten om in goed overleg uit elkaar te gaan, aldus studiohoofd Gary McKay in een e-mail aan de rest van het bedrijf.

BioWare heeft geen reden gegeven waarom Goldman vertrekt en het is tevens nog niet duidelijk door wie de positie van creative director ingevuld gaat worden, maar de studio heeft er wel het volste vertrouwen in dat de oorspronkelijke visie alsnog tot leven kan worden gebracht.

Naast een aantal stukken concept art is er op het moment vrij weinig bekend over Dragon Age 4, die volgens het laatste nieuws pas in 2023 lanceert en dat alleen voor de current-gen consoles. Tevens zou Netflix op het moment druk bezig zijn om Dragon Age in de vorm van een serie te gieten.

‘Hi everyone,

I hope you are well. I’m writing to inform you all that Matt Goldman is leaving BioWare. We have mutually agreed to part ways, and his last day is today.

We understand that Matt’s departure has an impact on you, as well as the game’s development. Rest assured our commitment to a high-quality Dragon Age game has not waivered, and we will not ship a game that is not up to BioWare’s standards.

We, including EA’s executive team, have absolute confidence in the leadership here at the studio and the people working on this game to carry forward our vision.’