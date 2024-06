Dragon Age: Dreadwolf is al lange tijd in ontwikkeling bij BioWare en deze zomer zouden we de grote onthulling mogen verwachten. Het moment is nu bijna daar, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat we op 11 juni de eerste gameplay gaan zien.

De presentatie zal via YouTube gaan en staat gepland voor 17:00 uur ’s middags. De hele presentatie zal zo’n 15 minuten duren, dus dat belooft wat. In aanloop naar de onthulling heeft BioWare echter al aangekondigd dat de game een nieuwe titel heeft gekregen.

Waar de game een lange tijd Dragon Age: Dreadwolf heette, is de naam nu veranderd naar Dragon Age: The Veilguard. De reden hiervoor is dat de nieuwe titel een betere reflectie is van de kern cast van personages, beter nog dan de Dread Wolf al blijft dat ook belangrijk in de game.