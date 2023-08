Een aantal medewerkers van BioWare heeft helaas minder goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze 50 personeelsleden zullen ontslaan.

Volgens de algemeen directeur van BioWare, Gary McKay, is de game-industrie voortdurend aan het veranderen. Om te kunnen blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van spelers, is het noodzakelijk dat BioWare een meer flexibel en gefocust bedrijf wordt. Dit zal de ontwikkelaar in staat stellen om zich sneller aan te passen en creativiteit meer ruimte te geven.

“In order to meet the needs of our upcoming projects, continue to hold ourselves to the highest standard of quality, and ensure BioWare can continue to thrive in an industry that’s rapidly evolving, we must shift towards a more agile and more focused studio. It will allow our developers to iterate quickly, unlock more creativity, and form a clear vision of what we’re building before development ramps up.”

Er zal een herstructurering plaatsvinden bij BioWare, wat helaas resulteert in het ontslag van 50 medewerkers. McKay heeft benadrukt dat deze herstructurering geen invloed zal hebben op de kwaliteit van Dragon Age: Dreadwolf, waarvoor dit jaar juist extra personeel werd aangetrokken.