De geruchten deden al de ronde, maar tijdens de Xbox showcase is het nu officieel aangekondigd: DOOM keert terug! De nieuwste game in de franchise zal DOOM: The Dark Ages heten en we kunnen er in de loop van 2025 mee aan de slag gaan.

De eerste beelden beloven alvast veel goeds: choas, demonen, bloed, actie, harde muziek… ofwel alles wat je van een DOOM-game kan verwachten! Check dus snel de trailer hieronder en enjoy!

Er werd nog geen releasedatum gegeven, maar de game zal wel vanaf dag 1 inbegrepen zitten bij Game Pass. Het is nog niet duidelijk naar welke platformen de game precies zal komen, al zijn Xbox Series X|S en pc wel al een zekerheid.