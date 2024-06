Ook voor fans van RPG’s was er op de Xbox Games Showcase wat wils. Daar werd namelijk een gloednieuwe fantasy-RPG aangekondigd onder de naam Clair Obscur: Expedition 33. Dit wordt het debuut van ontwikkelaar Sandfall Interactive.

De gameplay lijkt een soort unieke mix te worden tussen soulslike actie-RPG en turn-based gevechten. Wat het verhaal betreft, is alles nog wat vaag, maar de duistere en grimmige sfeer spat wel van het scherm.

Bekijk de trailer hieronder. Clair Obscur: Expedition 33 verschijnt ergens in 2025. Voor zover we weten is dit enkel op de Xbox Series X|S en pc, andere platformen werden vooralsnog niet vernoemd.