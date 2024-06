In 2020 werd State of Decay 3 aangekondigd, maar de game is nog altijd niet verschenen. Sterker nog: het is ook een behoorlijk lange tijd stil geweest rondom deze titel, maar tijdens de Xbox Games Showcase liet de game zich weer even zien.

Dit middels een nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken. Helaas weten we nog niks over de release, want daar werd geen informatie over gegeven. Het kan dus best zijn dat het nog wel even duurt voordat de game uitkomt. State of Decay 3 is in ontwikkeling voor de Xbox en pc.