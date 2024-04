In juni zal Microsoft naar verwachting een nieuwe Xbox showcase organiseren en insiders zijn begonnen met het teasen van wat we tijdens dat evenement mogen verwachten. Zo zou bijvoorbeeld Gears of War 6 getoond gaan worden, maar ook wordt er gehint naar State of Decay 3.

Jez Corden van WindowsCentral heeft op X aangegeven dat hij uitkijkt naar Gears 6, maar zegt daarbij dat er een andere game is waar hij ook erg benieuwd naar is. De formulering van de zin is echter zo, dat er een State of Decay hint in lijkt te zitten. Om precies te zijn, zette hij het volgende online:

“I’m excited about Gears 6 for the June Xbox Showcase, but there’s another game whose state I’m incredibly excited to learn more about.”

Hoewel geen directe ‘bevestiging’, valt uit de formulering op te maken dat State of Decay 3 getoond zal worden en dat begint wel tijd te worden ook. De game werd namelijk in 2020 tijdens de Xbox showcase al getoond, maar sindsdien hebben we niets meer vernomen.