We hebben al een tijdje niets concreets meer mogen vernomen over State of Decay 3 sinds de aankondiging voor Xbox Series X|S in 2020. Dit heeft met een aantal factoren te maken, waaronder natuurlijk COVID.

Ondertussen gaat de ontwikkeling gestaag door en gebeurt er intern natuurlijk elke dag wel wat nieuws. De game is nog in een staat van vroege ontwikkeling en daardoor is er vaak niet veel te melden naar de buitenwereld, maar Xbox-baas Phil Spencer heeft natuurlijk overal oren en ogen. Hij blijkt laaiend enthousiast over de titel en over wat ontwikkelaar Undead Labs nog op de planning heeft staan voor State of Decay 3.

Nu lijkt dit een beetje een ‘Wij van WC-Eend’ verhaal, maar nu weten we toevallig vrij zeker dan Spencer enorm verslaafd was aan State of Decay 2 en zijn voorlopige mening over de opvolger komt dan ook niet geheel uit het niets.

“This one’s probably not that big of a surprise for people who have watched me play, but I was a big State of Decay 2 player… looking at State of Decay 3, I’m incredibly excited about some of the advancements they’re going to make.” “They’ve had this pattern – they’ve talked about it publically from State of Decay 1 to 2 to 3 and what they want to do, and we haven’t shown a lot [of State of Decay 3]… it’s a game I really enjoy playing, I’m a big co-op player, I like building, I like resourcing… and I’m really excited about where that team’s going.”

Wij zijn in ieder geval heel benieuwd naar wat we daadwerkelijk mogen verwachten van State of Decay 3, ongeacht Spencer’s geestdrift. We hopen snel meer te zien van de game! De volledige podcast van XboxEra waar de Xbox-baas zijn zegje doet, kun je hieronder bekijken.