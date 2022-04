Het is al bijna twee jaar geleden sinds State of Decay 3 werd aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase. Twee jaar na aankondiging bevindt het spel zich nog steeds in de pre-productie fase en lijkt de studio in een lastig parket te zitten.

Uit een recent verslag van Kotaku blijkt dat ontwikkelaar Undead Labs onder druk werd gezet om State of Decay 3 twee jaar geleden aan te kondigen, dit terwijl de ontwikkelaars nog vonden dat het spel er niet klaar voor was. Als gevolg van de druk werd een demo in elkaar gezet om door te sturen naar Microsoft, en de ontwikkeling is er niet beter op geworden.

In de herfst van 2021 stonden er twee nieuwe interne demonstraties gepland, waar Philip Holt, de persoon die werd aangesteld door Microsoft ten tijde van de acquisitie in 2018, werkende gameplay verwachtte. De werknemers van Undead Labs waren het niet eens met de onrealistische verwachtingen en het blijkt dat sommige oudgedienden van de studio dit als hét moment zagen om de ontwikkelaar te verlaten.

“If this was what pre-production was like there was no way I was sticking around for full production.”

Volgens één van de ontwikkelaars moeten heel veel elementen nog uitgewerkt worden en bevindt een groot deel van het proces zich nog in de beginfase. Het lijkt er dus op dat we nog wel een aantal jaar zullen moeten wachten voordat we weer iets zien van State of Decay 3. Wie weet zal State of Decay 3 nooit het daglicht te zien krijgen als de huidige interne problemen aanhouden.