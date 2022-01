De games van 2022 | State of Decay 3 – Xbox bezitters hebben al jarenlang het genot om een exclusieve zombiewereld te betreden in de State of Decay franchise. In 2012 verscheen het eerste deel en het concept zat aardig in elkaar. Een paar jaar later verscheen in 2016 het vervolg, die ook multiplayer functies had en waarmee je zo met anderen in de gevaarlijke wereld van State of Decay 2 kon overleven. Het derde deel is inmiddels ook al in de maak en het is goed mogelijk dat deze game dit jaar zal verschijnen. Deze survival zombie franchise draait met name om het onderhouden van je thuisbasis en dat is in State of Decay 3 niet anders.

State of Decay 3 – Allereerst lijkt het derde deel over te stappen naar een nieuwe setting. Waar je in het origineel en het tweede deel moest overleven in Trumbull Valley in de staat Washington en wat omliggende locaties, ziet het er naar uit dat we nu winterse omstandigheden mogen verwachten. Dit wordt duidelijk uit de onthullingstrailer en volgens de geruchten zou het zich mogelijk in de koudere gebieden van Amerika en Canada afspelen. Er is nog niet veel bekend over de setting, maar het lijkt in ieder geval afwisseling te bieden ten opzichte van de eerste twee delen.

Verder ligt de nadruk bij State of Decay 3 wederom bij het onderhouden van je thuisbasis en natuurlijk overleven. Op je pad zal je diverse, gevaarlijke type zombies tegenkomen die jou op verschillende manieren aanvallen. Het is aan jou om deze verschillende types goed te bestuderen en de juiste tactiek te hanteren. Keuzes maken is uiteraard aanwezig en jij moet kiezen welke overlever wordt getraind en welke je bijvoorbeeld op wacht zet. Let wel: elke actie heeft natuurlijk consequenties en je moet zorgen dat iedereen zich zo blij en veilig mogelijk voelt.

Voorlopige verwachting: Het is grotendeels nog giswerk wat betreft State of Decay 3, maar we mogen ongetwijfeld nieuwe elementen verwachten in dit derde deel. Het meest voor de hand liggende is de nieuwe setting dat winter wonderland met zombies lijkt te zijn, waarbij de dieren eveneens in ondoden kunnen veranderen. Gooi daar de bekende formule van de franchise bij met hier en daar wat verbeteringen en je hebt vrij snel een volwaardig nieuw deel. Mogelijk zal State of Decay 3 meer multiplayer elementen bevatten, waardoor je de wereld met je vrienden op meer manieren kan verkennen. Gezien de lovende reacties op de vorige twee delen, zijn de verwachtingen hooggespannen en wij hopen dat de ontwikkelaar dit waar kan maken.