Eén van de bekendste Xbox-exclusieve franchises is toch wel Gears of War. Het laatste deel, Gears of War 5, verscheen inmiddels al bijna 4 jaar geleden. Hoog tijd voor een nieuw deel dus zou je denken, maar we horen eigenlijk maar weinig over een potentieel vervolg. In 2022 dook bijvoorbeeld een vacature op die suggereerde dat er gewerkt zou worden aan de campagne van het nieuwe deel, maar daar bleef het bij.

Journalist Jeff Grubb, bekend van zijn Giant Bomb podcasts, schijnt echter wat meer te weten over Gears of War 6. Hij heeft namelijk wat signalen opgevangen dat er mogelijk deze zomer wat getoond gaat worden van de game. Een teaser tijdens de Xbox Showcase zou bijvoorbeeld prima zijn. Ook Tom Warren, journalist bij The Verge, schijnt soortgelijke berichten gehoord te hebben over Gears of War 6.