Later dit jaar mogen we de grote uitbreiding Shattered Spaces verwachten voor Starfield en tijdens de Xbox Games Showcase heeft Bethesda hier nu de eerste trailer van laten zien. Die zet gelijk de toon, dus druk hieronder zeker even op play.

Wanneer Shattered Spaces precies uitkomt is nog niet bekend. Wel krijgt Starfield vandaag nog een update met wat nieuwe content, waarover later meer.