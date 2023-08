De makers van Sairento VR hebben recentelijk een nieuwe game genaamd Hellsweeper VR aangekondigd. In de nieuwe trailer worden beelden van het coöperatieve deel van de game getoond. Je zal namelijk samen met een medespeler verloren zielen moeten verslaan. Hierbij is samenwerking ‘the name of the game’.

Je zal namelijk gedeelde combo’s moeten uitvoeren om de vijanden op de knieën te krijgen. De game van Mixed Realms en Vertigo Games zal voor PlayStation VR2 verschijnen op 21 september van dit jaar. Bekijk zeker de onderstaande trailer die je beelden van de combo’s laat zien en je de coöperatieve aspecten van de game toont.