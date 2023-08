In mei kondigde uitgever Forever Entertainment aan dat de remake van Front Mission 2: Remake was uitgesteld, met geen enkele indicatie van wanneer we het spel zouden mogen verwachten. Daar is nu verandering in gekomen, de uitgever heeft samen met ontwikkelaar Storm Trident aangekondigd dat Front Mission 2: Remake vanaf 5 oktober beschikbaar zal zijn.

Het spel is alleen digitaal verkrijgbaar en zal worden uitgebracht voor de Nintendo Switch tegen een adviesprijs van € 35,-. Er is ook een nieuwe trailer van het spel uitgebracht en die kun je hieronder bekijken.