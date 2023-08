Skull Island: Rise of Kong werd niet zo lang geleden aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch en pc. Het spel laat niet lang op zich wachten, want het is volgende maand al te spelen.

De King Kong-game zal op 17 oktober 2023 in de winkels liggen voor een prijs van € 39,99. Deze editie zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn. Er zal ook een ‘Colossal Edition’ beschikbaar worden gesteld. Deze is alleen digitaal verkrijgbaar en bevat enkele extra’s, zoals de mogelijkheid om de kleur van het hoofdpersonage aan te passen en een boss rush-modus. De Colossal Edition kost € 49,99.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven om de bekendmaking van de lanceerdatum te vieren. Deze check je hieronder.