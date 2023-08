Sony heeft aangekondigd dat de prijs van PlayStation Plus abonnementen op 6 september omhoog gaat. Het gaat hier om de prijs voor het 12 maanden abonnement en geldt voor elke tier. Deze prijsverhoging is nodig om de hoge kwaliteit die PlayStation Plus brengt te waarborgen, zo schrijft Sony op het PlayStation Blog.

De prijsverhoging is vrij fors, zeker als je kijkt naar PlayStation Plus Extra en Premium, waarbij we een stijging zien van maar liefst meerdere tientjes. Hieronder op een rijtje de oude en nieuwe prijzen:

PlayStation Plus Essential – Van € 59,99 naar € 71,99

PlayStation Plus Extra – Van € 99,99 naar € 125,99

PlayStation Plus Premium – Van € 119,99 naar € 151,99

Hoewel de prijzen flink omhoog gaan, is het nog altijd voordeliger om een jaarabonnement af te sluiten tegenover een maand- of kwartaalabonnement. Mensen die reeds een abonnement hebben, zullen nog op het huidige prijspunt blijven zitten tot 6 november. Upgrades na 6 september kennen wel een hogere prijs.