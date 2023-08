Het contrast in Paper Beast voor PlayStation VR kan eigenlijk niet groter zijn. Van Japanse punkrock achter een computer naar een heuse oase aan rust waar papiergevormde dieren rondlopen. In onze review waren we best te spreken over de unieke game. Wie de titel gemist heeft, maar het graag op PlayStation VR2 wilt spelen in een betere vorm, kan dat binnenkort doen.

Paper Beast wordt namelijk voorzien van een Enchanced Edition en wordt dus geoptimaliseerd voor PlayStation VR2. Zo wordt HDR-support toegevoegd, is 4K-ondersteuning aanwezig voor spelers die zonder VR-headset spelen en zijn de textures van een stuk hogere kwaliteit. Inhoudelijk wordt de speelwereld vergroot en kan je meer beesten en planten vinden in deze versie.

Hieronder kan je de trailer zien die de releasedatum van Paper Beast Enhanced Edition bevestigd en meer van de game toont.