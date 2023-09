Tijdens de Xbox Showcase in juni werd er een nieuw Xbox Series S model aangekondigd: de 1TB Carbon Black. Dit is eenzelfde console als de witte Xbox Series S, maar dan natuurlijk in de kenmerkende zwarte kleur van de Xbox Series X. Ook het interne geheugen is van 512GB opgeschroefd naar 1TB.

De console is nu officieel gelanceerd en YouTuber SpawnPoiint heeft er een weten te bemachtigen. In de onderstaande video krijg je het nieuwe model uitgebreid vanuit diverse hoeken te zien, zodat je er een goed beeld van krijgt.

Deze console is verkrijgbaar voor € 349,99.