Microsoft heeft vanmiddag bekendgemaakt welke games er voor Xbox Game Pass abonnees op het programma staan de komende twee weken. Een uitgebreide line-up is het niet, maar het zijn wel stuk voor stuk titels die hoge ogen gooien.

Vanaf morgen is natuurlijk Starfield beschikbaar en op 19 september mogen we dan Lies of P verwachten. Het complete overzicht hieronder.

Vanaf vandaag

Gris (Cloud, console & pc)

Vanaf 6 september

Starfield (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 september

Solar Ash (Cloud, console & pc)

Vanaf 19 september

Lies of P (Cloud, console & pc)

Vanaf 15 september zullen er ook een aantal games Xbox Game Pass weer verlaten en die hebben we zoals altijd op een rijtje gezet:

Amazing Cultivation Simulator (Pc)

Aragami 2 (Cloud, console & pc)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, console & pc)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, console & pc)

Fuga: Melodies of Steel (Cloud, console & pc)

Metal Hellsinger (Cloud, console & pc)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, console & pc)

Tainted Grail: Conquest (Cloud, console & pc)

Train Sim World 3 (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.