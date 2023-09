Bloodstained: Ritual of the Night werd via Kickstarter leven ingeblazen en verscheen na een lange ontwikkeling in 2019. Sindsdien is de game meermaals voorzien van updates en wat nieuwe content, zodat spelers zich lekker bezig kunnen houden met deze game. Er staat nog meer content op de planning, zo blijkt uit een nieuwe video.

In de video zien we de director en producer aan tafel zitten en zij bespreken de stand van zaken. Zo zal de game een online coöp modus krijgen, waarin je zo snel mogelijk door levels heen moet gaan en iedere speler punten toegekend krijgt, afhankelijk van zijn of haar prestatie. De online content zal gratis aangeboden worden. Ook komt er een nieuwe betaalde uitbreiding aan, bestaande uit nieuwe kostuums en een gloednieuwe modus genaamd Classic Mode 2, dat geïnspireerd zou zijn door Castlevania 2: Simon’s Quest.

De ontwikkelaar verontschuldigt zich wel aan het begin van de video, want de beloofde content zal wat later komen vanwege technische problemen en de nasleep van de corona pandemie. Hieronder kan je de video bekijken en wordt de nieuwe content ook direct getoond.