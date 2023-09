Roblox Corporation heeft tijdens het Roblox Developer’s Conference aangekondigd dat Roblox, wat één van de meest populaire games van dit moment is, binnenkort zal worden uitgebracht voor de Meta Quest en PlayStation 4 en 5.

De Meta Quest versie van het spel zal later deze maand te downloaden zijn. De PlayStation 4 en 5 versie van het spel zal ergens in oktober gratis te downloaden zijn via de PlayStation Store. De Roblox app op Xbox zal worden voorzien van een nieuwe update.

Roblox is momenteel beschikbaar voor de Xbox One, pc en mobiele apparaten.