Wie graag tennist, maar geen grasvlekken op zijn broek of gravel tussen zijn schoenzolen wil terugvinden, kan vanaf 20 oktober met Tennis On-Court aan de slag op PlayStation VR2. De game belooft met realistische physics een ervaring te vormen, waar elke wannabe Nadal of Sharapova zijn woonkamer mee onveilig kan maken.

Het is een optie om Tennis On-Court met anderen te spelen, zowel tegen als met elkaar, in respectievelijk enkele en dubbele wedstrijden. Ook partijtjes bijwonen als toeschouwer is een mogelijkheid. Zo kan je vrienden aanmoedigen of concurrenten bestuderen, in de hoop uit hun speelstijl het één en ander af te leiden. Dat belooft wat!