Apple heeft gisterenavond de nieuwe iPhone 15 aangekondigd die volgende week al verkrijgbaar zal zijn. De iPhone 15 is ook dermate krachtig dat het in staat is om volwaardige games te draaien en dan hebben we het niet over mobiele titels, maar echt grote games die reeds verkrijgbaar zijn voor consoles en pc, of in de pijplijn zitten.

Het Amerikaanse bedrijf liet tijdens de presentatie weten dat er native versies van Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 8: Village, Death Stranding: Director’s Cut en Assassin’s Creed: Mirage naar het toestel zullen komen. De eerste drie titels zullen nog dit jaar worden uitgebracht, de laatste titel verschijnt ergens in 2024 voor de telefoon.

Wat de prijs van de games zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Voor een algemene indruk van de iPhone 15 (Pro), bekijk de video hieronder.