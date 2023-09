Mocht je dit weekend online willen gamen op de PlayStation, maar niet over PlayStation Plus beschikken. Dan raden we je aan nog even te wachten met een abonnement aan te schaffen. De online functionaliteiten zijn namelijk op 16 en 17 september niet gebonden aan een PlayStation Plus lidmaatschap.

Je kunt die dagen dus zonder abonnement genieten van de online functionaliteiten van de games die je graag speelt. De starttijd is zaterdag 00:01 uur en de eindtijd is zondagavond een dag later om 23:59 uur. Heel lang is de gratis periode dus niet, maar beter iets dan niets. Toch?