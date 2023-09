Het is vandaag een dag vol met nieuws, want vanmiddag zal Nintendo een nieuwe Nintendo Direct uitzenden. Sony volgt, want zij hebben een nieuwe State of Play uitzending aangekondigd. Deze uitzending staat gepland voor 23:00 uur vanavond en als we de geruchten mogen geloven duurt het net geen half uur.

Tijdens deze uitzending ligt de focus op reeds aangekondigde indies en third-party titels, dus verwacht geen groot nieuws rondom games die Sony zelf in ontwikkeling heeft. Al is een nieuwe trailer voor Marvel’s Spider-Man 2 natuurlijk niet uitgesloten, gezien die release steeds dichterbij komt.

Vanavond laat kun je de nieuwe uitzending uiteraard hier op PlaySense bekijken.