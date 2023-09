Iedereen heeft het vast wel eens gespeeld in welke vorm dan ook: niet bewegen terwijl er gekeken wordt, want anders ben je af. Een recent voorbeeld daarvan was te zien in de Netflix hitserie Squid Game. Dit concept komt ook met regelmaat terug in games, maar stond nooit volledig centraal als het basisconcept. In Mannequin is dat echter wel anders.

Deze PlayStation VR2 game is aangekondigd door Fast Travel Games en het gaat om een multiplayer titel. In deze game zijn een soort aliens op aarde geland en zij hebben de macht om iedereen die zij aanraken compleet op hun plek stil te zetten. Op alle landingsplekken is dat dan ook gebeurd en de verschillende Agents moeten hier een stokje voor steken.

Je speelt of als de Mannequins of als de Agents in een match. Het doel van de Mannequins is om alle Agents te pakken. De Mannequins kunnen echter het gedaante aannemen van de bevroren mensen en zich zo verstoppen voor de Agents. De Agents daarentegen hebben juist hoogwaardige technologie zoals uiterst gevoelige scans en gevaarlijke laserpistolen ter beschikking.

Hieronder kan je de eerste trailer bekijken van Mannequin.