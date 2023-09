In bezit van PlayStation VR2 en liefhebber van Ghostbusters? Dan is het goed om 26 oktober 2023 in je agenda te noteren, want dan verschijnt Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord voor het virtual reality platform.

Deze game werd aangekondigd door Sony en het betreft hier een online coöp game voor maximaal vier spelers. Het is jouw doel om met andere Ghostbusters in een variatie van missies aan de slag te gaan om spoken op te jagen en interdimensionale portalen te sluiten.

Hieronder een gameplay trailer die de actie van de game goed laat zien. Daaronder hebben we nog een roundtable interview video met de ontwikkelaars, die dieper ingaan op de gameplay, de mogelijkheden, speelomgevingen, enzovoort.