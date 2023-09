Vorige week woensdag werd aangekondigd welke games deze maand beschikbaar zouden komen voor PlayStation Plus Extra en Premium abonnees. Met de toevoeging van 20 titels mogen we zeker niet klagen, waarvan vier stuks uitsluitend voor Premium abonnees zijn.

Nu we op de eerstvolgende dinsdag zijn aangekomen, kunnen we melden dat de games beschikbaar zijn gesteld in de PlayStation Store. Dus als je het juiste abonnement hebt, dan kan je vanaf nu met de onderstaande titels aan de slag.

PlayStation Plus Extra/Premium

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4/PS5)

Unpacking (PS4/PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4/PS5)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4/PS5)

Call of the Sea (PS4/PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium