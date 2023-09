De Xbox Design Lab stelt spelers in staat om hun producten naar hartenlust aan te passen met verschillende kleuren en accenten, hoewel het aanbod op dit moment wel gelimiteerd is tot de standaard- en Xbox Series (Elite)-controllers.

Daar gaat op termijn verandering in komen, zo lijkt het. Uit de massale lek met documenten vanuit de zaak met de Federal Trading Commission, heeft Microsoft – naast Brooklin en Ellewood, de mid-gen refreshes van de Xbox Series X en S – ook melding gemaakt van Project Uther, zo ontdekte VGC.

Volgens het papierwerk benoemt dit project dat consumenten straks ook hun Xbox Series X in het Xbox Design Lab kunnen gaan aanpassen, voordat ze een bestelling plaatsen. Opvallend genoeg wordt de Series S niet genoemd in de documentatie dus het is wat onduidelijk of die console ook tot de opties behoort.

De vraag is natuurlijk ook of dit werkelijkheid wordt, want van een timeline is op dit moment nog geen sprake.