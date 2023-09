Als jij jouw vermaak vaker zoekt in de meest vreemde hoeken van Japanse gamestudio’s, dan zullen de namen Suda51 en Swery65 je zeker niet onbekend zijn. Als je dan per toeval bekend bent met deze heren, kan het goed zijn dat je de naam Hotel Barcelona al ooit ergens voorbij hebt zien komen. De game begint nu eindelijk vorm te krijgen en zal komend jaar verschijnen.

De combinatie van Suda51 met Swery65 is er een waar fans al jaren van dromen. Hotel Barcelona omschrijft zichzelf in de trailer als ‘2.5D slasher film parodic action’ en het ziet er naar uit dat die belofte waargemaakt gaat worden. Wij zijn in ieder geval alvast geïnteresseerd en hopen spoedig meer te zien. Hotel Barcelona verschijnt ergens in 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.